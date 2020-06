Idoso encontrado sem vida em piscina de casa em Lagos

Um idoso de 82 anos foi encontrado sem vida, esta sexta-feira, numa piscina numa casa particular, em Lagos.O alerta foi dado pelas 13h28.Ao que tudo indica, o homem ter-se-á sentido mal e caído à piscina.Os bombeiros de Lagos e o INEM estiveram no local, mas o óbito acabou por ser declarado.A PSP e a Polícia Judiciária estiveram no terreno e descartaram a suspeita de crime.