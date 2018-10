Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso escapa a fogo que feriu casal e filha menor

Casa ficou inabitável em Vila Nova de Famalicão.

Por F.V. | 08:31

"Acordámos com a casa cheia de fumo. O meu pai tentou apagar o fogo com um extintor, mas foi obrigado a sair, porque era impossível estar dentro da casa".



O relato foi feito ao CM pela vítima mais jovem deste incêndio que consumiu parte de uma moradia, em Nine, Vila Nova de Famalicão. Pai, mãe e filha, de 58, 53 e 16 anos, foram assistidos devido à inalação de fumo e pequenas queimaduras.



O habitante mais velho da casa, um homem, de 85 anos, foi o único que escapou ileso. "O meu pai ajudou o meu avô a sair e ele ficou sempre aqui em segurança", referiu a jovem.



O incêndio deflagrou às 07h30, num quarto de arrumos, que foi totalmente consumido pelas chamas. O fumo atingiu toda a casa, que ficou sem condições de ser habitada. A família vai passar os próximos dias em casa de familiares próximos.