Um homem de 79 anos, residente em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar, encontra-se desaparecido desde a passada terça-feira, dia 9 de fevereiro.





As buscas realizadas no fim de semana revelaram-se infrutíferas. Autoridades e socorristas passaram a pente fino a Zona Industrial de Baguim do Monte, próxima da área de residência do idoso.