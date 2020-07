Um homem, de 86 anos, sofreu ferimentos graves após uma queda de cerca de seis metros no interior de um poço em Vale Canhestro, no concelho de Proença-a-Nova.



O alerta chegou às autoridades depois das 08h00. O resgate da vítima foi realizado pelos Bombeiros de Proença-a-Nova, que depois asseguraram o transporte do idoso para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco.

