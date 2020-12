Idoso ferido com gravidade em despiste de carro em Vila Pouca de Aguiar

Um homem com 80 anos ficou em estado grave, na tarde deste sábado, após a viatura em que seguia se ter despistado, na Estrada Nacional 206, na localidade de Lixa do Alvão.





O alerta aos Bombeiros foi dado pelas 16h20 e segundo Hugo Silva, Comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, "tratou se de um despiste de um veículo ligeiro de passageiros, que deixou uma pessoa ferida com gravidade. A vítima foi assistida pelos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real".





No teatro de operações estiveram os bombeiros aguiarenses com 2 viaturas e com 7 operacionais, o INEM de Vila Real e a GNR.





Desconhecem-se, para já, os pormenores das causas do acidente, que estão a ser investigadas pelas autoridades.





O octogenário foi transportado para o hospital de Vila Real.