Um homem, com cerca de 70 anos, ficou ferido com gravidade ao ser atingido por um eucalipto na freguesia de Cunha, em Paredes de Coura, na manhã desta quarta-feira, cerca das 09h20.



A vítima terá sido atingida quando a árvore rolou por cima do homem, em circunstâncias que estão a ser apuradas pela GNR.

Os ferimentos forma considerados graves e foi transportado pelos bombeiros de Paredes de Coura para o hospital de Viana do Castelo.