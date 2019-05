Idoso ferido em incêndio em Tavira

Um incêndio que deflagrou num colchão de uma habitação da rua 1º de Dezembro, em Tavira, na madrugada deste sábado, feriu com gravidade um idoso de 85 anos. O homem ficou intoxicado com o monóxido de carbono que resultou das chamas.O alerta foi dado às autoridades pelas 00h14, por uma vizinha. "Estava em casa com o meu marido quando sentimos um cheiro intenso a queimado. Fui à rua e vi fumo a sair pelas janelas, foi quando alertei os bombeiros", explicou Laura Alves."Se estivesse a dormir com o meu marido, tínhamos morrido todos e ninguém dava por nós", acrescenta.Quando os bombeiros chegaram ao local o idoso estava inconsciente no interior da habitação. "O incêndio começou porque a vítima deixou-se dormir com o cigarro na mão", referiu aoo comandante Miguel Silva dos Bombeiros Municipais de Tavira.O homem foi assistido por uma equipa dos bombeiros locais e pela Viatura Médica de Reanimação de Faro do INEM e transportado ao hospital de Faro.No local estiveram 13 operacionais apoiados por quatro veículos de combate.O monóxido de carbono é de difícil deteção e os seus efeitos nocivos podem manifestar-se rapidamente, provocando tonturas, náuseas, convulsões e perdas de consciência. Em situações de exposição mais prolongada, pode causar a morte.Devido ao incêndio, a casa ficou inabitável e terá de ser alvo de obras. "O fumo intenso destruiu por completo todos os bens que estavam no seu interior", explicou aoo comandante Miguel Silva dos Bombeiros Municipais de Tavira.