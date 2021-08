Idoso ferido em incêndio que consumiu casa em Viseu

Uma pessoa ficou ferida e outra precisou de receber assistência na sequência de um incêndio numa casa durante a manhã deste domingo, em Folgosa, Lordosa, Viseu.As chamas deflagraram numa habitação, mas alastraram a outras duas. Na primeira habitação, que ficou totalmente destruída, morava apenas um idoso, de 83 anos, que ficou ferido e foi transportado ao hospital.Também uma mulher, de 82 anos, teve de ser assistida no local. Os elementos dos bombeiros estiveram empenhados no combate às chamas, enquanto a GNR investiga as possíveis causas do incêndio.