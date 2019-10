Idoso foi encontrado por drone em Aljezur

Um homem, de 90 anos, que esteve perdido durante 12 horas, em Aljezur, foi localizado com vida com a ajuda de um drone da GNR com uma câmara térmica.O idoso, ao que oapurou, é utente da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Aljezur, da Santa Casa da Misericórdia local. Foi, como era hábito, dar um passeio durante a tarde de terça-feira, pelas 15h00. Pouco depois, cerca das 17h00, funcionários do lar estranharam que ainda não tivesse regressado e deram o alerta para o seu desaparecimento.A GNR de Aljezur desencadeou de imediato diligências no sentido de localizar o idoso, tendo batido as zonas que aquele costumava percorrer, mas sem encontrar vestígios do homem. Perante esta situação, e com o cair da noite - que naquela zona da Costa Vicentina estava bastante fria -, aquela força de segurança acionou a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro da GNR, com sede em Lisboa.Os militares usaram um equipamento com sensores térmicos e procederam a buscas nas zonas circundantes da vila, acabando por vir a encontrar o idoso, cerca das 03h00, num descampado sem luminosidade, a cerca de 400 metros do lar.Segundo oconseguiu apurar, o idoso estava caído no chão, imóvel, mas consciente. Estava debilitado, cansado, com muito frio e não se conseguia mexer do local. A vítima foi em seguida transportada para o hospital de Portimão, apenas por precaução.