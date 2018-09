Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso mordido por ratos dentro de casa sem água e luz em Loulé

Idoso, de 79 anos, vive em habitação sem casa de banho e com buracos no telhado.

Por Tiago Griff | 09:20

Um idoso vive em condições desumanas numa casa na localidade de Monte Brito, em Alte, no concelho de Loulé.



O homem é mordido por ratos enquanto dorme e tem grandes quantidades de lixo acumulado dentro da habitação, que não tem luz nem água potável , e tem buracos no telhado em todas as divisões.



O serviço de ação social da Câmara de Loulé já foi informado do caso.



Ezequiel Cabrita, de 79 anos, vive sozinho há vários anos, desde que os seus pais morreram. Com uma reforma baixa - a rondar os 100 euros, o idoso não tem meios para fazer reparações na casa, que está praticamente num estado devoluto.



"Quando chove cai-me água em cima porque não tenho dinheiro para arranjar o telhado. Também gostava muito de ter uma casa de banho", lamentou ao CM o idoso.



Caso sinalizado pela junta e enviado para a Câmara de Loulé

Ezequiel Cabrita vive sozinho naquela casa há vários anos.



O presidente da Junta de Freguesia de Alte, António Martins, garantiu ao CM que só na semana passada é que teve conhecimento do caso.



"Já foi feito um relatório por parte da junta e foi enviado para a ação social da Câmara de Loulé", revelou o autarca, que espera o respetivo seguimento do processo.



António Martins refere que estão a equacionar "instalar um ponto de luz e melhorar as condições de habitabilidade".



Pormenores

Animais na habitação

Ezequiel Cabrita apenas tem a companhia de animais em casa.



Tem cabras no quintal e cães e gatos na habitação. O idoso mantém os gatos presos num quarto com receio de que fujam.



Alvo de assalto

Segundo o CM apurou, o homem foi alvo de um assalto há cerca de um ano.



Um homem entrou na habitação, agrediu-o e roubou-lhe o pouco dinheiro que tinha.