Idoso morre a acender lareira em Valpaços

José Maria Madureira, de 79 anos, morreu na sequência de queimaduras de terceiro grau que sofreu quando, este sábado, acendia o lume na lareira da sua habitação, na qual vivia apenas com uma irmã de 88 anos - que tem mobilidade reduzida.O caso ocorreu em Ervões, Valpaços. Foi uma vizinha que deu o alerta depois de ouvir a irmã do homem aos gritos a pedir ajuda."Eram 09h00 e ouvi a irmã do senhor Zé Maria a gritar: ‘Acudam, acudam!’. Ainda entrei em casa, mas já não consegui chegar à divisão onde ele estava porque havia muito fumo", conta a vizinha, Ana Alves, de 72 anos.