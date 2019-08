Idoso morre ao volante após sofrer indisposição e colidir com muro

Um idoso, com cerca de 80 anos, morreu esta sexta-feira, ao final da manhã, em Pechão, no concelho de Olhão, depois de o automóvel que conduzia se ter despistado e embatido num muro. As autoridades suspeitam que o condutor terá sofrido uma indisposição súbita antes da colisão na parede, tendo em conta os poucos estragos registados na zona frontal e no interior do veículo. A morte do homem acabou por ser declarada ainda no local."O carro estava a andar devagar antes de bater no muro e pareceu-me que o senhor já tinha perdido os sentidos", contou aouma testemunha do acidente que resultou na morte de Mário Rui Martins, que aconteceu esta sexta-feira, por volta das 12h30, na rua 25 de Abril, a via principal de Pechão. Antes de colidir com o muro, o veículo ainda embateu numa mota estacionada, mas não fez feridos.Mário Rui Martins estava a conduzir o seu Peugeot 306, que tem altifalantes instalados no tejadilho e que normalmente usava para fazer publicidade a eventos. Era a sua fonte principal de rendimento. Segundo oapurou, a vítima vivia sozinho em Tavira - não tinha mulher nem filhos - e era muito conhecido na região por estar ligado ao circuito do ciclismo no Algarve.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR esteve no local e está a investigar. O corpo da vítima foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Faro, onde será realizada a autópsia para apurar as causas exatas da morte.