Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre ao voltar de almoço com a filha

António Sá Reis, de 82 anos, foi vítima da colisão entre dois automóveis, em Ovar.

Por Paulo Jorge Duarte e Francisco Manuel | 01:30

António Sá Reis tinha o hábito de almoçar, aos domingos, em Ovar, em casa de uma filha.



Foi no regresso à própria habitação, este domingo, que o homem, de 82 anos, morreu na sequência de uma violenta colisão frontal entre dois carros, na estrada da Mata, entre Cortegaça e Maceda.



No mesmo acidente, uma mulher e outro homem, de 63 e 69 anos, que seguiam na outra viatura envolvida, ficaram feridos.



"Segundo uma testemunha, o António ultrapassou a grande velocidade um carro na curva e veio ter este acidente nesta reta. Admiro-me, porque conhecia bem este homem e não era condutor de grandes velocidades", disse, ao CM, Joaquim Moreira, vizinho da vítima mortal, que residia em Cortegaça.



"Estava aqui um grande aparato e a GNR mandou-nos seguir. Ainda vi o casal ferido no interior do carro a ser assistido", contou Graça Oliveira, uma das primeira pessoas a chegar ao local.



O alerta foi dado cerca das 14h00. "À nossa chegada, a vítima estava encarcerada e em paragem cardiorrespiratória. As manobras de reanimação ainda se iniciaram mas, infelizmente, temos uma vítima mortal a lamentar", relatou Vítor Peralta, subchefe dos bombeiros de Esmoriz.



O óbito foi declarado pela equipa do INEM.



As vítimas foram transportadas, pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital de Santa Maria da Feira. Uma das quatro filhas de António Sá Reis, em extrema comoção, teve de ser assistida no local.