Idoso morre após cair a lareira em Terras de Bouro

Um homem de 90 anos foi encontrado morto, no sábado, pelas 12h00, no lugar de Pereiró, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro, depois de ter caído à lareira.A vítima, que vivia sozinha, apresentava queimaduras de terceiro grau em várias partes do corpo. Foi encontrado, já sem vida, em cima da cama.O alerta foi dado por funcionárias do Centro Social e Paroquial de Vilar da Veiga que chegaram à casa para prestar o habitual apoio domiciliário ao idoso e depararam-se com as portas fechadas.A GNR foi ao local e investiga o caso, embora não haja suspeitas de crime. O corpo é autopsiado esta segunda-feira.