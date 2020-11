Idoso morre após cair a poço em Mafra

Um homem, com cerca de 80 anos, morreu esta segunda-feira em Barril, Mafra, após ter caído a um poço.Ao que o CM apurou, o alerta para o incidente deu-se poucos minutos antes das 10h00. Os Bombeiros da Ericeira acorreram ao local e verificaram que a vítima já estaria morta.A Delegada de Saúde esteve no local e declarou o óbito, procedendo-se a retirada do corpo. A GNR também esteve no local e investiga as causas do acidente.Segundo apurou o CM junto de fonte das autoridades, a vítima tem mobilidade reduzida e andaria a tratar de um terreno agrícola quando se desequilibrou e caiu ao poço, que tinha pouca água no seu interior.