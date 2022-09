Idoso morre após cair em tanque de vinho no concelho de Coimbra

Um homem de 85 anos morreu esta terça-feira no concelho de Coimbra, na sequência de uma queda num tanque com vinho, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para a queda, na vila de Souselas, concelho de Coimbra, foi dado às 12h11.

"Quando os bombeiros chegaram ao local, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foi alvo de manobras, mas não foi possível reverter", referiu.

No local estiveram 15 elementos dos Bombeiros Voluntários de Brasfemes, Bombeiros Sapadores de Coimbra, INEM e GNR.