Idoso morre após contramão em Esposende

O homem de 77 anos que na sexta-feira provocou um grave acidente, após entrar em contramão, na A28, em Apúlia, Esposende, morreu, no sábado à noite, no Hospital de S. João, no Porto. Francisco Barroso ficou em estado crítico e não resistiu à gravidade dos ferimentos.













A outra vítima grave deste acidente - que causou ainda mais dois feridos ligeiros - é um homem de 31 anos, que está ainda internado no Hospital de Braga.