Idoso morre após despiste na serra em Tavira

Um homem, de 79 anos, morreu após o despiste do automóvel que conduzia na EN124, uma estrada sinuosa da serra do Cachopo, concelho de Tavira. Uma mulher, com cerca de 70 anos, ficou ferida e está internada no Hospital de Faro, fora de perigo.Segundo oapurou, o condutor perdeu o controlo do veículo e chocou violentamente contra um eucalipto. A EN124 esteve cortada, nos dois sentidos, durante duas horas enquanto foram feitos os trabalhos de socorro e depois de limpeza.O alerta foi dado pelas 19h45 deste domingo e dava conta de um despiste na zona da serra do Cachopo, muito perto da localidade de Feiteira.Segundo oapurou, a vítima mortal, João Simão - que ia fazer 80 anos no dia 17 de junho - estava a regressar a São Brás de Alportel, onde reside, depois de ter passado o fim de semana em Cachopo, onde tem alguns terrenos agrícolas.Poucos metros após a saída de Feiteira, o automóvel despistou-se e embateu num eucalipto plantado à beira da via, tendo mesmo levantado parte da árvore - incluindo raízes - do chão.A morte do idoso acabou por ser declarada no local.Ao seu lado ia a esposa, Maria de Assunção, que foi transportada para o Hospital de Faro com alguns ferimentos num dos braços.No local estiveram 15 operacionais, entre bombeiros e INEM, e três meios terrestres. O helicóptero do INEM também foi ativado devido à distância entre local do acidente e o hospital.A GNR investiga as causas do acidente.