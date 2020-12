Idoso morre atropelado em Águeda

Um idoso, de 82 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro, ao final desta tarde de quarta-feira, em Águeda. À chegada da equipa médica de emergência e reanimação de Aveiro, o homem estava em paragem cardiorrespiratória. A vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para um atropelamento rodoviário, na rua do Afurado, em Lapas de S. Pedro. o corpo da vítima mortal foi levado, pelos bombeiros de Águeda, para o instituto de medicina legal de Aveiro, para ser autopsiado.A GNR investiga as causas e circunstâncias em que ocorreu o acidente.