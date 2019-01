Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre atropelado em Vila do Conde

Óbito foi declarado no local.

21:34

Um homem de 74 anos morreu esta sexta-feira atropelado por uma viatura ligeira, na freguesia de Gião, em Vila do Conde, distrito do Porto, confirmou a delegação local da Cruz de Vermelha.



O acidente ocorreu na estrada principal de Gião, tendo sido acionado para o local uma equipa da ambulância do posto de emergência médica (PEM) da Cruz Vermelha vila-condense, que se deparou com o idoso estado crítico.



A vítima acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos elementos da Cruz Vermelha terem efetuado manobras de reanimação, já não foi possível inverter a situação.



O óbito acabou por ser verificado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital São João, que também se juntou à assistência.



No local estiveram ainda uma equipa da ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Vila do Conde, a GNR e os Bombeiros Voluntários da Trofa.