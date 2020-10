Idoso morre atropelado na EN105 em Santo Tirso

Alexandre Nogueira da Silva, de 76 anos, morreu atropelado, ao início da manhã desta quinta-feira, em frente à casa onde vivia com a mulher e um filho, em Água Longa, no concelho de Santo Tirso.Todos os dias, o idoso saía por volta das 04h30 para fazer uma caminhada e regressava cerca de duas horas depois. Esta quinta-feira, nesse regresso, foi atingido mortalmente por um carro, ao quilómetro 11 da EN105. "Ele fazia o seu passeio todos os dias. Já tinha algumas dificuldades, mas gostava de puxar pelas pernas. É triste", disse um vizinho, visivelmente consternado.O alerta foi dado às 06h25. No local estiveram os Bombeiros de Santo Tirso e uma viatura médica (VMER) do Hospital de S. João. Apesar das manobras de reanimação, Alexandre Silva não resistiu e o óbito foi declarado no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães, para ser alvo de autópsia.As causas do acidente são desconhecidas, mas a falta de visibilidade àquela hora - ainda era de noite - poderá ter estado na origem do atropelamento. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar.A estrada nacional 105 esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora e meia para remoção do corpo e limpeza do piso. Naquela via, que liga Guimarães ao Porto, há registo, nos últimos anos, de vários acidentes com vítimas mortais.Uma mulher de 74 anos ficou gravemente ferida, ontem de manhã, ao ser atropelada por um carro, em Gave, no concelho de Melgaço. Foi assistida no local pelos Bombeiros de Melgaço e transportada para o Hospital de Viana do Castelo.