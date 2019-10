Idoso morre atropelado pelo metro do Porto enquanto fazia passeio

Abílio Couto, o idoso de 87 anos que morreu atropelado pelo metro, na sexta-feira, estava a dar um passeio quando se deu o acidente.O idoso era natural de Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, mas vivia atualmente em Vila do Conde. As autoridades estão agora a tentar apurar as circunstâncias exatas do atropelamento.O maquinista contou que ainda fez alertas sonoros e tentou travar, mas sem sucesso. Quando viu a composição do metro a aproximar-se, o idoso ainda terá começado a correr, mas tropeçou e foi colhido.As cerimónias fúnebres ainda não têm data marcada.