Idoso morre atropelado pelo próprio carro em Barcelos ao tentar parar veículo

Um homem de 79 anos morreu este domingo, ao final da manhã, em Balugães, Barcelos, atropelado pelo próprio carro, que ainda tentou travar. A vítima foi encontrada já sem sinais vitais. A GNR investiga.





O alerta aos bombeiros chegou às 11h45, para um atropelamento ocorrido na rua do Monte. A vítima estava com a cabeça sob o veículo e o corpo na via.