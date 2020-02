Idoso morre colhido por comboio em Vila Nova de Famalicão

Um idoso, de 80 anos, morreu esta quinta-feira colhido por um comboio na Linha do Minho, em Nine, Vila Nova de Famalicão.Várias testemunhas no local relatam que a vítima estaria a atravessar a linha quando caiu e foi, posteriormente, colhido pela composição do comboio que seguia no sentido Porto-Barcelos.O homem, que morava perto daquela estação, foi projetado alguns metros para fora da linha, depois de ter sido colhido.O alerta foi dado às 16h03. Foram mobilizados para o local 11 operacionais, apoiados por seis viaturas.