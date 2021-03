Casado há quase 60 anos, José Gomes Araújo não suportou a dor de perder a companheira de uma vida. Na última sexta-feira, ao ser confrontado com a morte da mulher, Rosa Ferreira, de 78 anos, o homem, com a mesma idade, foi traído pelo coração. Ainda foi levado para o Hospital de Braga, mas o desgosto foi mais forte. Morreu duas horas depois da mulher. O casal, que residia em Nogueira, uma freguesia próxima do centro da cidade de Braga, vai hoje a enterrar, numa cerimónia fúnebre pouco comum.Marido e mulher vão ser sepultados lado a lado. A morte de Rosa Barbosa Ferreira aconteceu na sexta-feira, em casa. A idosa foi encontrada por um filho, já sem vida, sentada no sofá da sala. Ainda foram acionados os meios de socorro, mas a morte acabou por ser declarada no local. Ao darem ao pai a notícia da morte da mãe, José Araújo sentiu-se mal. Primeiro, foi assistido em casa por uma equipa do INEM mas, depois, teve de ser transportado para o hospital, mas não resistiu.