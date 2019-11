Idoso morre debaixo de trator em Vale de Cambra

Um acidente com um trator provocou a morte a um homem de 86 anos, na manhã desta terça-feira, em Cabril, Vale de Cambra.A roda traseira ficou por cima da vítima. Quando os bombeiros chegaram ao local, o idoso estava em paragem cardiorrespiratória.Ainda não são conhecidas as causas do acidente.Foram efetuadas manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira.O alerta foi dado pelas 11h30.No local estiveram os bombeiros de Vale de Cambra, num total de 13 operacionais, apiados por cinco meios terrestres.Ainda não são conhecidas as causas do acidente.