13:25

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta terça-feira após uma fuga de gás de garrafa, em casa, em São Brás de Alportel, Faro.



O alerta para o incidente foi dado pelas 10h24 e no local estiveram mais de uma dezena de operacionais.



O idoso acabou por morrer no local, confirmaram as equipas médicas.



Não há suspeita de crime, confirmaram as autoridades.