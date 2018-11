Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso morre em choque com camião em Pombal

Acidente ocorreu às 10h40, numa altura em que chovia com intensidade.

Por I.J. | 09:48

Manuel Godinho de 89 anos, residente em Soure, morreu esta quarta-feira no IC 2, em Redinha, Pombal, após uma colisão frontal do carro em que seguia com um camião.



O acidente ocorreu às 10h40, numa altura em que chovia com intensidade, tendo causado o congestionamento do trânsito durante toda a manhã.



Na sequência da colisão, o camião despistou-se e embateu, depois, num muro de suporte de terras, tendo o motorista, de 44 anos, sofrido ferimentos ligeiros num dos pés.