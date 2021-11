Idoso morre em despiste contra muro em Alcobaça

Um homem de 86 anos morreu quando o carro que conduzia se despistou, este domingo pelas 12h15, na EN8, entre Benedita e Turquel, no concelho de Alcobaça.Na viatura seguiam também a mulher, de 84 anos, e a neta, de 17, que sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas para o hospital das Caldas da Rainha.O acidente ocorreu após uma ligeira curva perto de Casal da Estrada, na freguesia da Benedita. O idoso perdeu o controlo do carro em circunstâncias que estão a ser investigadas pela GNR, saindo da estrada e indo embater contra o muro de uma vivenda.A estrada esteve cortada durante uma hora e meia para facilitar o socorro às vítimas e as peritagens. As operações envolveram 16 elementos e cinco viaturas.