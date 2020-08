Idoso morre em despiste de trator em Barcelos

António Pires, de 89 anos, não acatava os pedidos da filha para deixar de conduzir o trator. O idoso, que apesar da idade avançada se mantinha ativo, morreu, esta quinta-feira de manhã, numa queda aparatosa para o rio Neiva, em Panque, Barcelos, após perder o controlo do trator. Atravessou a estrada municipal, derrubou um pilar de segurança e caiu numa ribanceira com cerca de 70 metros. O trator só parou na água. O corpo do idoso foi projetado e ficou caído na margem.O alerta para o acidente foi dado cerca das 10h40 por uma patrulha da GNR de Barcelos que estava numa ação de fiscalização a cerca de cem metros do local. Os militares ouviram o estrondo do embate e da queda do trator e acionaram de imediato os meios de socorro.No local, encontraram de imediato o veículo, mas o condutor, um antigo emigrante, conhecido pela alcunha de ‘Espanhol’, só foi localizado na sequência de uma busca. António Pires já estava cadáver."A filha já lhe tinha tirado a chave do trator, mas ele não se convencia que já não tinha a mesma agilidade", atirou uma familiar, lamentando a morte trágica do idoso.Um homem de 29 anos, de nacionalidade indiana, ficou esta quinta-feira ferido num despiste de trator, em Zebreiros, Gondomar. Foi assistido no local e levado para o Hospital de Santo António, no Porto.