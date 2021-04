Um homem de 85 anos morreu após um despiste de trator em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga.O acidente aconteceu pelas 16h20, na localidade de Gondiães.Segundo apurou o, o veículo terá entrado em despiste e acabou por cair numa ribanceira. O condutor foi desencarcerado pelos bombeiros, num local de muito difícil acesso. O óbito acabou por ser declarado no local.Foi mobilizado para o local um helicóptero do INEM, SIV de Fafe e bombeiros Cabeceirenses.