Idoso morre em plena operação de trânsito em Paredes

Um homem, de 72 anos, morreu após ter-se sentido mal e ter entrado em paragem cardiorrespiratória depois de ter sido mandado parar numa operação de fiscalização de trânsito da GNR que decorria na rotunda da CESPU, em Gandra, Paredes, na sexta-feira à noite.O condutor foi abordado pelos militares por volta das 22h00. Quando perdeu os sentidos, foi dado o alerta e efetuados os primeiros socorros, até à chegada dos operacionais dos Bombeiros de Baltar e da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, que ainda realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.O óbito foi declarado pelo INEM e o corpo transportado para as instalações do Instituto de Medicina Legal no Hospital Padre Américo, em Penafiel.