Um idoso de 80 anos morreu na sequência de uma queda no pontão nascente, na ria de Alvor, no concelho de Portimão. O óbito foi declarado no local pelo INEM.













O acidente aconteceu este sábado de manhã. O homem estava a caminhar no pontão, desequilibrou-se e caiu entre as rochas, fazendo várias escoriações, uma delas na cabeça que lhe causou os ferimentos mais graves.