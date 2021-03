Idoso morre em queda em ribeiro em Gondomar

Um homem, de 77 anos, morreu, esta terça-feira, num ribeiro, na Rua das Estrelas, em Fânzeres, Gondomar.



A vítima que vivia perto do local, faria uns campos junto ao ribeiro e, ao que tudo indica, terá escorregado, enquanto trabalhava.





O alerta foi dado pouco depois das 21h00.No local estiveram os Bombeiros de Gondomar, com seis operacionais e duas viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Santo António e a SIV de Gondomar.O homem foi resgatado do ribeiro já sem vida. A GNR de Fânzeres esteve no local e está a investigar as causas da morte do idoso.