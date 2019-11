Idoso morre enquanto assiste a filme pornográfico em cinema de Lisboa

Um homem de 83 anos morreu esta terça-feira à tarde quando assistia à sessão contínua do cinema Cinebolso, em Lisboa, que exibe exclusivamente filmes pornográficos.O alerta foi dado às 14h52, por um funcionário. O idoso sentiu-se mal na plateia - o filme era ‘Um casal e uma sex doll [boneca sexual]’ - e caiu.A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM do Hospital de S. José ainda fez manobras de reanimação mas acabou por declarar o óbito.A PSP esteve no local e tudo indicava ter-se tratado de morte súbita por doença. O corpo foi, por ordem do Ministério Público, levado para o Instituto de Medicina Legal, onde deverá ser autopsiado.O Cinebolso, no Saldanha, é o último cinema de Lisboa exclusivamente dedicado à exibição de filmes pornográficos. De acordo com uma resenha histórica, abriu portas a 8 de março de 1975 com o filme suíço ‘Salamandra’, de Alain Tanner.Só a partir de 1976 passou a dedicar-se à pornografia e ao negócio que o celebrizou: foi o primeiro cinema em Portugal com sessões contínuas, em que com um bilhete poderia ficar-se na sala da abertura (12h30) até ao fecho (22h30).