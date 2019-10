Idoso morre queimado por fogo da lareira

Um homem de 90 anos morreu carbonizado, esta segunda-feira, em Parada, Bragança. Eduardo Esteves vivia sozinho no número 3 da rua do Serradouro e, por motivos que a GNR investiga, morreu carbonizado na sua própria casa.Não se sabe se caiu à lareira ou se o fogo lhe atingiu a roupa, acabando por causar-lhe graves queimaduras. O homem ainda veio à varanda pedir auxílio, mas quando os meios de socorro chegaram, era já tarde demais."À nossa chegada deparamo-nos com um elemento do sexo masculino, com queimaduras de segundo e terceiro graus, no exterior da habitação, numa pequena varanda, e já sem sinais vitais", refere Carlos Martins, Segundo Comandante dos Bombeiros de Bragança.Segundo uma sobrinha deste idoso, Licínia Ortega, o tio "era muito boa pessoa mas muito teimoso" e que "várias vezes os filhos o tentaram colocar num lar mas ele recusou sempre. Não queria deixar a sua casa e os seus animais, um cão e um gato de que gostava muito".Na localidade, Eduardo Esteves, é recordado por todos como "um homem bom e muito trabalhador".