Um idoso de 79 anos partiu uma perna quando foi assaltado na própria casa em Valongo.O homem foi vítima de uma tentativa de assaltado na madrugada da passada segunda-feira. O idoso foi agredido de forma violenta para revelar onde teria objetos de valor e dinheiro.A vítima resistiu e gritou por socorro. O idoso acabou por ser empurrado com violência pelos assaltantes no momento da fuga. Foi assistido no local pelos bombeiros de Valongo e transportado depois ao hospital.sabe que o homem foi já operado à perna.