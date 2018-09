Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idoso perde a vida em colisão com carrinha de mercadorias

Choque ocorreu na Estrada Nacional 10, em Casal do Marco.

Um homem, de 78 anos, morreu este domingo de manhã numa colisão entre a mota em que seguia e uma carrinha ligeira de transporte de mercadorias, no Seixal.



O condutor da carrinha sofreu ferimentos e foi assistido.



O alerta foi dado às 09h20. O choque ocorreu na Estrada Nacional 10, em Casal do Marco.



Bombeiros do Seixal, uma ambulância do hospital de Almada e a GNR acorreram ao acidente.



O idoso ainda foi assistido, mas não foi possível salvá-lo e o óbito foi declarado no local.



As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.