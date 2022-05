Um idoso de 91 anos está preso numa manilha de uma mina de água em Sever do Vouga.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para os bombeiros de Sever do Vouga, para uma ocorrência relacionada com queda e trauma.Por causa do difícil acesso, os operacionais estão a equacionar o recurso a uma máquina retroescavadora para abrir um túnel até ao ponto onde a vítima está presa.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada para o local. A GNR também foi mobilizada.