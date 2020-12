Um idoso, de 87 anos, foi detido pela GNR por agredir violentamente a mulher com quem estava casado há 62 anos, na Póvoa de Varzim. Presente, esta sexta-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, o agressor ficou em prisão preventiva.A violência exercida sobre a vítima, de 84 anos, era tal, que, na última vez que lhe bateu, a mulher acabou internada, com ferimentos e problemas de saúde graves, por falta de auxílio. A detenção aconteceu, na quinta-feira, após uma investigação da GNR do Porto.Em Monção, um homem, de 61 anos, foi detido por agredir a mulher com quem era casado há mais de 40 anos. Ficou com apresentações periódicas e proibido de contacto com a vítima.