Idoso projetado em colisão brutal em Leiria

A passagem de nível em Carreira, concelho de Leiria, foi este sábado palco de mais um acidente mortal. Arlindo Carvalho, que tinha celebrado o 80º aniversário em março, deslocava-se num motociclo quando foi brutalmente colhido por um comboio, na passagem de nível. A composição tinha partido da Figueira da Foz pelas 14h55 e seguia em direção às Caldas da Rainha.O corpo do idoso foi projetado várias dezenas de metros e o veículo de duas rodas ficou completamente destruído. Os Bombeiros Voluntários de Leiria - 5ª Companhia de Monte Redondo foram os primeiros a chegar ao local, seguindo-se os militares da GNR.A Linha do Oeste esteve encerrada durante várias horas, para que pudessem ser levadas a cabo as diligências necessárias à investigação e para evitar que os populares que se juntaram no local comprometessem acidentalmente o cenário do desastre e os indícios que o possam vir agora a esclarecer."Era um homem que respirava saúde", disse aoJoão Canário, ex-genro da vítima. "Mesmo com 80 anos, continuava a conduzir a moto e o carro. É muito difícil aceitar esta morte, é o avô dos meus filhos", lamentou o homem."Já morreram mais pessoas aqui e ninguém faz nada. De manhã, a luz do Sol não nos deixa entender se as cancelas estão abertas ou fechadas", criticou ainda João Canário.O corpo foi removido pelas 17h00. Devido a danos causados nas cancelas, a linha permaneceu encerrada até às 18h00.