Idoso que desapareceu do hospital de Portimão encontrado morto

José João, de 73 anos, estava desaparecido desde o passado dia 10 deste mês. Fugiu do hospital de Portimão, para onde foi levado, desorientado e com dificuldades de mobilidade, e nunca mais foi visto.Foram realizadas buscas por familiares e amigos, pela GNR, PSP e bombeiros. Chegaram mesmo a ser usados drones, mas as buscas não deram qualquer resultado.O homem só seria encontrado ao fim do dia desta quarta-feira, já sem vida, por um popular. O corpo estava numa zona isolada e de mato, no sítio de Palheiros, a pouco mais de dois quilómetros do hospital de onde desapareceu.A GNR fez diligências no local, mas não existem suspeitas de crime.