12:00

Um idoso, de 82 anos, está desaparecido desde a manhã desta quinta-feira em Alijó, Vila Real. João Fernandes dos Santos, que sofre de Alzheimer, saiu de casa e desde então nunca mais foi visto.



A GNR e os bombeiros já estão a realizar buscas para encontrar o homem.



Esta não é a primeira vez que João desaparece de casa. A família pede a todas as pessoas que contactem as autoridades caso tenham notícias sobre o paradeiro do idoso.