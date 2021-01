Idoso queimado com gravidade quando se aquecia na lareira em Torre de Moncorvo

Um homem, de 82 anos, ficou ferido com gravidade após se ter distraído e a roupa que usava se ter incendiado com as chamas da lareira, esta sexta-feira, em Torre de Moncorvo.



Segundo fonte dos Bombeiros de Torre de Moncorvo, “a vítima tinha 90% do corpo queimado, com exceção da cara”. O octogenário reside sozinho na Quinta da Macieirinha, em Carviçais. Após o seu estado de saúde ter sido avaliado no local, foi ativado o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros que o transportou para o Hospital de São José, em Lisboa.



