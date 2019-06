Idoso queimado em incêndio tinha "pele a sair das pernas"

"Estava todo queimado da cintura para baixo. Quando o fui socorrer ele estava a tirar a pele que estava a sair das pernas devido aos ferimentos", contou aoum dos vizinhos do idoso de 90 anos que, quinta-feira, ao início da noite, ficou ferido com gravidade na sequência de um incêndio que destruiu a sua habitação no sítio do Arrunhado, no concelho de Olhão.Segundo oapurou, o incêndio terá começado perto das 20h00 na garagem da habitação térrea. Ao que tudo indica, o idoso, único morador da casa, estava a atestar o depósito da motosserra com combustível.De acordo com as primeiras pessoas que o socorreram, ele terá decidido fumar e as cinzas acabaram por fazer a ignição que deu origem ao incêndio.As chamas começaram a consumir aquela divisão da habitação, mas depressa se estenderam às outras. A casa ficou completamente inabitável.As chamas ainda estiveram perto de se estenderem a uma outra casa próxima, mas apenas afetaram algumas telhas antes de serem extintas pelos bombeiros.A GNR esteve no local e está agora a investigar o caso. Não há registo de mais feridos.O incêndio foi combatido pelos Bombeiros Municipais de Olhão que, quando chegaram ao local, encontraram as chamas ainda ativas. Ao todo, entre bombeiros, GNR e INEM - que assistiu o idoso e o transportou para o Hospital de Faro - estiveram envolvidos na operação 17 operacionais, com seis veículos.O fumo derivado do incêndio na habitação, situada perto de Pechão, chegou a ver-se da EN125, a cerca de 4 quilómetros de distância. Foi descrito como muito negro e espesso.