Um idoso teve de ser resgatado por Bombeiros na manhã desta terça-feira, depois de ter ficado preso na lama devido a inundações em Évora, no Alentejo.A região sul está em alerta, depois do mau tempo já ter provocado estragos no centro e norte do país.A Proteção Civil alerta para rajadas de vento fortes, que podem atingir os 80 km por hora.