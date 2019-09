Idoso rouba saco a homem que mudava pneu de carro

Um reformado, de 74 anos, foi identificado pela PSP por ter furtado uma sacola a um outro homem, de 73, quando este mudava um pneu num parque de estacionamento de um supermercado de Santa Maria da Feira.O idoso aproveitou o facto de a vítima estar distraída a colocar o ‘macaco’ - destinado a elevar o automóvel e fazer a mudança do pneu furado -, e apoderou-se do saco, que se encontrava no chão junto à viatura.Na sacola o lesado tinha, além de algumas compras, 80 euros em dinheiro, o cartão de cidadão, a carta de condução, dois telemóveis, dois cartões de débito e o cartão de contribuinte fiscal. A vítima apresentou, depois, queixa na esquadra de Santa Maria da Feira.O ladrão só foi agora identificado pelas autoridades, dois dias após ter cometido o crime. Após ter recuperado todos os bens, depois de o assaltante ter sido abordado pela polícia, a vítima manifestou o desejo de extinção do procedimento criminal contra o reformado, uma vez que, em breve, tenciona ausentar-se de Portugal.Após este perdão da vítima, o septuagenário já não irá responder em tribunal pelo crime de furto.