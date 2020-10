Idoso salvo de fogo em casa em Oeiras

Os Bombeiros de Carnaxide salvaram um homem de 78 anos de uma casa em chamas, na noite de sexta feira. O alerta chegou pelas 22h45 e dava conta de um incêndio num apartamento da rua da Liberdade.Quando as primeiras equipas entraram na casa, deparam-se com a vítima inanimada no chão da cozinha, depois de ter fugido do quarto onde o incêndio teve início.