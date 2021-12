Um drone com sensor térmico usado pela GNR para a localização de pessoas foi determinante para um idoso ter sido encontrado com vida, numa aldeia de São Pedro do Sul.









O homem, de 81 anos, foi visto pela última vez numa rua de Fermontelos, por volta das 18h00 de sábado. Doente de Alzheimer, o idoso acabou por não regressar ao local onde estava previsto pernoitar e foi de imediato dado o alerta às autoridades. Bombeiros e militares da GNR, auxiliados por cães e um drone, fizeram buscas. E foi o drone com sensor térmico que viria a captar sinal da presença do idoso num local de difícil acesso. Foi assistido e transportado ao Hospital de Viseu.