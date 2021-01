Idoso sobrevive a noite ao relento em Macedo de Cavaleiros

O idoso, de 81 anos, que desapareceu na noite de sexta-feira, em Murçós, Macedo de Cavaleiros, foi encontrado com vida este sábado de manhã. Durante as várias horas em que esteve perdido desafiou os piores cenários.A zona era “de serra, com declive acentuado e extensão densa, e registaram-se temperaturas negativas”, avançou à Lusa fonte dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros.